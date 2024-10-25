В Екатеринбурге арестован подозреваемый по делу об убийстве школьниц 30 лет назад

В Екатеринбурге арестован Василий Кузнецов, которого подозревают в причастности к убийству двух девочек, совершенному еще 30 лет назад.

Как сообщает пресс-служба Ленинского суда, Кузнецову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть по 22 декабря 2024 года включительно.

Постановление в законную силу не вступило.

Ранее портал е1.ru со ссылкой на источник писал, что спустя 30 лет раскрыто убийство двух 13-летних екатеринбургских школьниц. В середине 1994 года трупы со следами удушения и колото-резаными ранами были найдены в водоеме недалеко от Чусовского тракта. 23 октября 2024 года были задержаны двое подозреваемых. За эти 30 лет один из них стал успешным бизнесменом, а второй половину жизни пробыл за решеткой. В момент совершения преступления подозреваемым было по 18 лет.

Фото: Ленинский суд

Екатеринбург, Елена Владимирова

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