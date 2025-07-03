В Березовском завершается прием документов от желающих стать мэром

Сегодня в 19-00 в думе Березовского завершится прием документов от желающих поучаствовать в конкурсе по отбору кандидатов на пост главы города. Вероятно, в этот раз желающих будет значительно меньше, чем в прошлый раз. Пока, по данным источников «Нового Дня», их четверо, в том числе – действующий мэр Евгений Писцов.

По меньшей мере часть его прежних оппонентов, например, юрист Андрей Еланцев, решили в этот раз отказаться от борьбы. Напомним, в прошлый раз конкурс закончился скандальной историей, прозвучавшей на всю страну. Как уже сообщал «Новый День», 30 января в финал вышли действующий мэр Евгений Писцов и супруга его личного водителя, сотрудница мэрии Юлия Маслакова. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6. После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд признал незаконным решение думы об избрании главой города Юлии Маслаковой, которая перед самым голосованием пыталась взять самоотвод, а после него не пришла на собственную инаугурацию. В кресле мэра все еще остается Евгений Писцов.

21 мая дума приняла решение о проведении нового конкурса. Желающие могли подать документы с 27 июня по 3 июля. Первый этап конкурса состоится в период с 7 по 18 июля, дату второго этапа определят после завершения первого.

Березовский, Елена Владимирова

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