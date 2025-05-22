После эпопеи с «женой водителя» в Берёзовском снова начали искать нового мэра

В Берёзовском объявили новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. Решение об этом было принято местной думой 21 мая. Желающие смогут подать документы с 27 июня по 3 июля. Первый этап конкурса состоится в период с 7 по 18 июля, дату второго этапа определят после завершения первого.

В конкурсную комиссию от муниципалитета вошли депутаты городской думы Татьяна Пермякова, Светлана Очканова, Анастасия Трясцина, Андрей Брусницын. В ближайшее время свою половину комиссии должен назначить врио губернатора Денис Паслер.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущий конкурс завершился 30 января. В финал вышли действующий мэр Евгений Писцов и супруга его личного водителя, сотрудница мэрии Юлия Маслакова. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6.

После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд признал незаконным решение думы об избрании главой города Юлии Маслаковой, которая перед самым голосованием пыталась взять самоотвод, а после него не пришла на собственную инаугурацию. В конце апреля решение суда вступило в законную силу. В кресле мэра все еще остается Евгений Писцов.

Берёзовский, Евгения Вирачева

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