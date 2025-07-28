Думе Березовского снова предстоит выбирать главу из двух кандидатов

В Березовском завершился второй этап конкурса по отбору кандидатов на пост главы города.

До голосования в городской думе допущены два кандидата – это действующий мэр Евгений Писцов и вице-мэр по социальным вопросам Артур Садреев, сообщает телеграм-канал «Говорит Берёзовский».

Как уже писал «Новый День», в прошлый раз конкурс закончился скандальной историей, прозвучавшей на всю страну. 30 января в финал вышли действующий мэр Евгений Писцов и сотрудница мэрии Юлия Маслакова, супруга его личного водителя. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6. После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд удовлетворил ее иск и отменил итоги конкурса.

Березовский, Елена Владимирова

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