Затянувшаяся история с выборами мэра Берёзовского закончилась

В Берёзовском наконец-то появился новый мэр, он же старый. По итогам голосования в думе город еще на 5 лет возглавил Евгений Писцов.

По сообщению телеграм-канала «Говорит Берёзовский», на сегодняшнем заседании присутствуют 18 из 25 депутатов. Из них 16 проголосовали за Евгения Писцова, два бюллетеня признаны недействительными.

Как уже писал «Новый День», в прошлый раз конкурс по выборам главы закончился скандальной историей, прозвучавшей на всю страну. 30 января в финал вышли действующий мэр Евгений Писцов и сотрудница мэрии Юлия Маслакова, супруга его личного водителя. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6. После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд удовлетворил ее иск и отменил итоги конкурса.

По итогам повторного конкурса на голосование в думу были предложены два кандидата – действующий мэр Евгений Писцов и вице-мэр по социальным вопросам Артур Садреев.

Берёзовский, Елена Владимирова

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