Евгений Писцов в четвертый раз принес присягу мэра Берёзовского

Сегодня Евгений Писцов четвертый раз подряд торжественно вступил в должность главы Берёзовского. За мероприятием наблюдал первый зам губернатора Алексей Шмыков.

«Сегодня по поручению главы региона Дениса Паслера поприветствовал берёзовчан на торжественной церемонии вступления в должность главы Берёзовского муниципального округа Евгения Рудольфовича Писцова. От себя поздравил и пожелал успехов и только верных решений!» – написал Шмыков в телеграм-канале.

Напомним, процедура избрания главы в этом году затянулась. 30 января в финал конкурса по отбору претендентов на пост главы вышли Евгений Писцов и сотрудница мэрии Юлия Маслакова, супруга его личного водителя. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6. После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд удовлетворил ее иск и отменил итоги конкурса.

Весной конкурс был объявлен повторно. По его итогам на голосование в думу были предложены два кандидата – действующий мэр Евгений Писцов и вице-мэр по социальным вопросам Артур Садреев. 31 июля на заседании присутствовали 18 из 25 депутатов. Из них 16 проголосовали за Евгения Писцова, два бюллетеня признаны недействительными.

Берёзовский, Елена Владимирова

