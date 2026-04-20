Глава Березовского все-таки ушел в отставку

Глава Березовского Евгений Писцов покинул свой пост досрочно. Видео из городской думы, на котором Писцов прощается с депутатами, опубликовано на странице издания «Березовский. Новости золотого города».

Как уже писал «Новый День», в прошлом году выборы мэра в Березовском ознаменовались скандалом, о котором говорили по всей стране. 30 января 2025 года в финал конкурса по отбору претендентов на пост главы вышли Евгений Писцов и сотрудница мэрии Юлия Маслакова, супруга его личного водителя. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6. После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд удовлетворил ее иск и отменил итоги конкурса.

Весной конкурс был объявлен повторно. По его итогам на голосование в думу были предложены два кандидата – действующий мэр Евгений Писцов и вице-мэр по социальным вопросам Артур Садреев. 31 июля на заседании присутствовали 18 из 25 депутатов. Из них 16 проголосовали за Евгения Писцова, два бюллетеня признаны недействительными. 12 августа Писцов вступил в должность мэра четвертый раз подряд.

Возможно, теперь Евгений Писцов примет участие в выборах депутатов областного заксо.

Березовский, Елена Владимирова

