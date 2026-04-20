российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 20 апреля 2026, 11:57 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Временным мэром Березовского стал управляющий Южным округом

Управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Владимир Шауракс назначен временно исполняющим полномочия главы Березовского.

Как сообщили в ДИПе, такое решение принял губернатор Денис Паслер. Шауракс приступит к исполнению обязанностей с 21 апреля в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Евгений Писцов, который возглавлял муниципалитет с декабря 2011 года, подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Березовский, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Политика, Россия,