Временным мэром Березовского стал управляющий Южным округом

Управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Владимир Шауракс назначен временно исполняющим полномочия главы Березовского.

Как сообщили в ДИПе, такое решение принял губернатор Денис Паслер. Шауракс приступит к исполнению обязанностей с 21 апреля в соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Евгений Писцов, который возглавлял муниципалитет с декабря 2011 года, подал заявление об отставке по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Березовский, Елена Владимирова

