Паслер назначил членов комиссии по выборам мэра Берёзовского

Врио губернатора Денис Паслер назначил четырех членов конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Берёзовского городского округа.

В комиссию включены первый замруководителя аппарата губернатора и правительства Вадим Дубичев, Елена Омарова – советник заместителя губернатора – руководителя аппарата, Владимир Шауракс – управляющий администрацией Южного управленческого округа Свердловской области и Наталья Соколова – замдиректора департамента по МСУ.

Как уже сообщал «Новый День», в мае в Берёзовском объявили новый конкурс по отбору кандидатур на пост главы города. В конкурсную комиссию от муниципалитета вошли депутаты городской думы Татьяна Пермякова, Светлана Очканова, Анастасия Трясцина, Андрей Брусницын.

Желающие смогут подать документы с 27 июня по 3 июля. Первый этап конкурса состоится в период с 7 по 18 июля, дату второго этапа определят после завершения первого.

Напомним, предыдущий конкурс завершился 30 января. В финал вышли действующий мэр Евгений Писцов и супруга его личного водителя, сотрудница мэрии Юлия Маслакова. Перед самым началом голосования Маслакова заявила, что снимает свою кандидатуру, но ее просьбу отклонили. Во время тайного голосования ее поддержали 17 депутатов, Евгения Писцова – 6.

После этого Маслакова подала в суд на избравшую ее думу, требуя признать решение депутатов незаконным. 19 марта Берёзовский суд признал незаконным решение думы об избрании главой города Юлии Маслаковой. В конце апреля решение суда вступило в законную силу. В кресле мэра все еще остается Евгений Писцов.

Берёзовский, Евгения Вирачева

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