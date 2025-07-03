Ново-Тихвинский монастырь стал местом паломничества зумеров. Но не ради молитв

Ново-Тихвинский женский монастырь в центре Екатеринбурга стал местом паломничества, но не ради молитв и духовного развития, а ради перекуса в красивом месте. После открытия чайной и колоннады с летней верандой и столиками приходить сюда стали не только верующие, но и желающие просто отдохнуть в тени, перекусить и посидеть в саду. Посетители особенно хвалят пироги, травяной чай и десерты.

«Прихожу сюда пить чай, пока дети на тренировке в «Юности». Очень нравится, тихо, спокойно, красиво», – пишет Марина под роликом из Ново-Тихвинского в запрещенной соцсети.

Впрочем, довольны не все. «В церковной лавке большой выбор, но стало очень дорого. Плюс нет хорошей кофе-машины. Хотя такой оборот и поток людей. Почему нельзя поставить хорошую кофе-машину?» – жалуется в «Яндекс.Отзывах» Юлия.

«Хотелось бы обратить внимание владельцев храма на стоимость еды в кафе. Цены как в мишленовском ресторане», – добавляет в этом же отзовике Анна.

Некоторые приходят в храм не только и не столько за перекусом, сколько за контентом. Зумеры называют это место «уголком Италии в Екатеринбурге» и приходят делать короткие ролики для соцсетей. При этом, судя по комментариям, нередко не соблюдают дресс-код.

Екатеринбург, Елена Сычева

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