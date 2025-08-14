В Ново-Тихвинском монастыре пройдут бесплатные экскурсии

15 августа в 16:00 на территории Ново-Тихвинского монастыря состоится бесплатная экскурсия «Тайны храма святого Александра Невского». 17 августа в 13:00 горожанам расскажут об основательнице монастыря – игуменье Таисии.

Сотрудники обители напомнили, что всем желающим посетить бесплатные экскурсии следует соблюдать дресс-код. Для женщин – юбка и головной убор, для мужчин – брюки.

Как ранее писал «Новый День», в последнее время екатеринбургский монастырь стал популярен у молодежи, место привлекает архитектурой и цветниками. Молодые люди все чаще приходят сюда за красивыми фотографиями.

Екатеринбург, Егор Акулинин

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube