Так получилось – уралец объяснил, зачем 10 раз ударил ножом случайную женщину на улице

Полиция в городе Каменск-Уральский задержала мужчину, который десять раз ударил ножом на улице женщину. Потерпевшей чудом удалось выжить, с ней работают врачи.

Как сообщил «Новому Дню» глава пресс-службы ГУВД по Свердловской области Валерий Горелых, нападение произошло утром 3 июля. Жертва – сотрудница одного из магазинов, 40 лет, шла на смену. Преступник – токарь местного предприятия, 36 лет. До нападения несколько дней пил.

«Потерпевшая работает продавцом в магазине. В момент нападения она направлялась на смену. Злоумышленник набросился на нее сзади и нанес более десяти ранений кухонным ножом. Своё злодеяние он не смог завершить, так как заметил приближающуюся машину, после чего спешно ретировался, выбросив орудие преступления. Деньги и мобильный телефон женщины он, вероятно торопясь или испугавшись, не похитил. На поиски предполагаемого преступника был поднят весь личный состав оперативных служб полиции Каменска-Уральского. Разыскные мероприятия возглавлял лично начальник каменской полиции майор Иван Каркавин. Взяли злодея по месту жительства в доме барачного типа. В жилище оперуполномоченные обнаружили вещи со следами крови, которые он намеревался постирать. Задержанный дал признательные показания. До этого ЧП, по предварительным данным, он две недели злоупотреблял алкоголем, а затем резко бросил и несколько дней не пил. Потерпевшая по-прежнему находится в больнице, она прооперирована. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. Свою жертву задержанный якобы не знал. На вопрос сыщиков, зачем хотел убить, хладнокровно ответил, мол, так получилось», – прокомментировал Валерий Горелых.

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, по данному факту следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Фигурант полицией доставлен в следственный отдел для проведения с ним необходимых следственных действий. После предъявления мужчине соответствующего обвинения будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе по обнаруженному и изъятому с места происшествия орудию преступления, которым стал нож хозяйственно-бытового назначения. С учётом всех обстоятельств содеянного следствием будет решён вопрос о назначении в отношении фигуранта судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Каменск-Уральский, Егена Васильева

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