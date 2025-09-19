Ушло в суд дело дебошира, который на улице ударил незнакомую женщину ножом 10 раз

Прокуратура Каменска-Уральского направила в Синарский райсуд уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство из хулиганских побуждений.

Как уже писал «Новый День», нападение произошло утром 3 июля. Сорокалетняя сотрудница одного из магазинов шла на смену. На улице по неизвестной причине на нее набросился с ножом незнакомый ей мужчина. Пострадавшая получила 10 ножевых ранений – в живот, грудь, шею. Преступника спугнул проезжавший мимо на автомобиле мужчина, он же вызвал скорую помощь. Благодаря срочной операции жизнь пострадавшей была спасена.

Как сообщил представитель СУ СКР Александр Шульга, с учетом обстоятельств обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Согласно ее результатам, каких-либо психических отклонений у фигуранта не имеется, он мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых пояснил, что перед этим злоумышленник 2 недели подряд злоупотреблял спиртным, каждый день выпивая по 5 литров пива.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

