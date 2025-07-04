Квоты для участников СВО распространяются и на заочную форму обучения

Существующие квоты в российских вузах для ветеранов СВО распространяются не только на очную форму обучения, но и на заочную. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

Ранее полпред президента РФ в УрФО Артем Жога на совещании с главой Минобрнауки Валерием Фальковым предложил распространить существующие квоты на обучение в вузах для ветеранов СВО на заочное обучение, чтобы они могли работать.

«Существующие квоты для ветеранов СВО распространяются не только на очную форму обучения, но и на заочную. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» установлено право обучающихся на совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной программы», – говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что для обучения ветеранов СВО образовательные организации могут использовать дистанционные технологии. Онлайн обучение возможно при реализации образовательных программ, проведении учебных занятий, практик, промежуточной аттестации, текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации.

Москва, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube