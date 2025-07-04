Алексей Орлов назначил вице-мэра по финансам

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил Анну Турунцеву своим заместителем по вопросам финансов. До недавнего времени она занимала должность директора департамента финансов городской администрации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, Анна Турунцева работает в администрации с 1992 года. В 1992 году сразу после окончания СИНХа она была принята на должность главного специалиста отдела финансирования предприятий муниципальной собственности финансово-бюджетного управления города, а в 2001 году повышена до замначальника управления.

Напомним, до февраля 2025 года заместителем главы по финансам был Андрей Корюков.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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