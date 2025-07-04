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Пятница, 4 июля 2025, 12:54 мск

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МЧС выявило более 1800 нарушителей противопожарного режима за 2,5 месяца

Сотрудники МЧС выявили 1839 нарушителей за время действия особого противопожарного режима на территории региона. Как сообщили в ведомстве, большую часть нарушений допускали граждане. Однако к административной ответственности также привлекались индивидуальные предприниматели (17), муниципальные власти (24), юридические лица (75) и должностные лица (96).

По решению врио губернатора Дениса Паслера с 4 июля особый противопожарный режим в области отменен. Но в 60 муниципалитетах продолжают действовать ограничения на разведение костров и сжигание сухой травы и мусора. Свердловчанам рекомендуют проверять информацию в ЕДДС муниципалитета перед тем, как планировать любые работы, связанные с огнем, или отдых на природе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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