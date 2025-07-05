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Суббота, 5 июля 2025, 05:45 мск

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На улице Вайнера прошла облава на пьяных подростков (ФОТО)

Фото: пресс-служба УМВД Екатеринбурга

Сегодня ночью сотрудники екатеринбургской полиции провели рейд по улице Вайнера. Они искали подростков и пресекали употребление алкоголя.
Как сообщили в пресс-службе УМВД города, были обнаружены несколько несовершеннолетних, гулявших ночью без родителей. Их доставили в дежурную часть и передали законным представителям.

В полиции также отметили, что многие горожане не стесняются пить пиво на улицах, хотя и знают, что этого делать нельзя.

«Особое же возмущение и удивление вызвала женщина, которая не стеснялась употреблять алкоголь в присутствии двух малолетних дочерей. При этом старшей девочке добрая мать купила энергетический напиток. Видимо, в этом ситуации и кроется ответ на вопрос, почему жители города регулярно замечают нетрезвых молодых людей на Вайнера», – добавили в УМВД.

Как уже писал «Новый День», ситуацию на Вайнера на этой неделе обсуждали в заксо. «Что касается улицы Вайнера, там и в дневное время страшно ходить, не говоря уже про ночное. Да и вообще улица Вайнера превратилась в очень непривлекательное место. Не знаю, не минобру, конечно, этим вопросом заниматься, может быть, в ГУ МВД спросить, почему они там не могут навести порядок», – заявила спикер Людмила Бабушкина.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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