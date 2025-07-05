В Екатеринбурге протестировали самый длинный трамвай в России (ФОТО)

Сегодня в Екатеринбурге протестировали новый пятисекционный трамвай вместимостью более 400 человек.

Первыми пассажирами стали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Трамвай прошел по маршруту № 18 от улицы Волгоградской в Юго-Западном микрорайоне до площади 1905 года.

«Транспорт полностью низкопольный, с современными системами оплаты проезда и климат-контроля. Жители довольны. Пятисекционный трамвай – это только начало большой работы по обновлению транспорта в Свердловской области и в Екатеринбурге в частности. Уже заключены контракты на поставку 15 новых трамваев того же производителя – Усть-Катавского вагоностроительного завода. В столицу Среднего Урала они поступят в течение полугода. Это будут трёхсекционные трамваи, которые уже успешно прошли испытания в нашем городе», – написал Денис Паслер в своих соцсетях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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