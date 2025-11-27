российское информационное агентство 18+

Для Екатеринбурга закупят пятисекционный трамвай

Фото: телеграм-канал Дениса Паслера

Администрация Екатеринбурга в ближайшее время закупит самый длинный в России трамвай производства Усть-Катавского вагоностроительного завода.

Об этом заявил сегодня на форуме «Города России» мэр Алексей Орлов. «Первый в России пятисекционный трамвай Усть-Катавского завода, который пока в тестовом режиме курсирует по улицам нашего города, показал высокие эксплуатационные характеристики, наверное, будем закупать. Будем работать с платформой, чтобы пассажирам было удобно заходить и выходить», – сказал градоначальник.

Напомним, впервые новый пятисекционный трамвай вместимостью более 400 человек в Екатеринбурге протестировали в начале июля. Первыми пассажирами стали Денис Паслер и Алексей Орлов. Трамвай прошел по маршруту № 18 от улицы Волгоградской в Юго-Западном микрорайоне до площади 1905 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

