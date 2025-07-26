Три ребенка погибли и один получил ожоги в жутком пожаре на дачах под Екатеринбургом

Три ребенка и один взрослый погибли во время пожара в садовом товариществе «Рассвет-1» в Горном Щите. Сообщение о возгорании в доме на Самородной поступило в 3 часа 39 минут. «При тушении огня сотрудниками МЧС обнаружены тела 4 человек: женщины и троих детей в возрасте: юноши, 17 лет, и двоих детей в возрасте 3 месяцев и 6 лет», – сообщили в областной прокуратуре.

Еще один ребенок 6 лет госпитализирован с ожогами 60 % поверхности тела. Также с различными травмами в больницу поступила одна женщина. Помимо того, еще двое детей были осмотрены медицинскими сотрудниками, к счастью, они не серьезно пострадали, им назначено амбулаторное лечение.

«Дочь хозяина дома приехала в СНТ с детьми в возрасте 6 лет и 3 месяцев, пригласив еще с собой подругу с детьми 6 лет и 16 лет. С ними еще приехал друг 16-летней девочки – 17- летний юноша», – уточнили в прокуратуре.

Среди причин пожара рассматриваются разные версии, в том числе неисправность электропроводки. Точная причина будет установлена при проведении пожарно-технической экспертизы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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