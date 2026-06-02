Ушло в суд дело о пожаре, в котором погибли четверо детей

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга поступило уголовное дело в отношении 51-летнего мужчины, которого обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель пяти человек, в том числе четверых детей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчина с 2021 года жил в садовом доме в СНТ «Рассвет-1» в поселке Горный Щит. Во дворе была установлена световая гирлянда. В нарушение правил хозяин не установил устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара.

В июле 2025 года мужчина, уезжая в отпуск, попросил пожить в доме свою дочь.

25 июля женщина приехала на дачу с детьми в возрасте 6 лет и 3 месяцев. Также она пригласила подругу, которая привезла с собой 6-летнего сына и 16-летнюю дочь, а также 17-летнего друга дочери.

Ночью во время дождя в электрическую проводку сетевой гирлянды попала влага, возникло короткое замыкание, начался пожар, который перекинулся на дом.

Погибли оба ребенка дочери хозяина, ее подруга и 17-летний друг семьи. 6-летний сын подруги скончался через месяц в больнице от ожогов.

Владельцу дома грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube