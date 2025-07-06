Нулевой день «Иннопрома»: без випов, но с мега-трамваем и роботом (ФОТО)

Сегодня в «Экспо-центре» прошел так называемый нулевой день «Иннопрома»: участники заканчивали монтировать свои стенды, а журналисты имели возможность осмотреть экспозицию (в той части, где она уже готова). VIP-гостей сегодня на выставке не было – руководителей города и области пригласили на Сабантуй. Большинство участников из стран Азии и Африки до Екатеринбурга тоже еще не доехали.

Одним из самых впечатляющих объектов на выставке представители СМИ сочли скоростной трамвай, который можно расширить до семи секций. Называется он «Воевода». Представитель ПК «Транспортные системы» рассказал, что трамвай полностью низкопольный, его вместимость – 400 пассажиров, длина состава – 37,5 метров. Искусственный интеллект помогает водителю обеспечить безопасную перевозку пассажиров.

На том же стенде установлен симулятор водительской кабины, так что каждый желающий может почувствовать себя вагоновожатым. Вероятно, в дни выставки этот аттракцион будет пользоваться успехом.

Еще одним интересным экспонатом стал робот Арди, который работает консьержем в одном из московских ЖК. Робот помогает гостям найти нужную квартиру, подсказывает, где что купить, приветствует приходящих. Правда, сегодня он почему-то молчал.

Вообще, многие чудеса техники, представленные на выставке, сегодня стояли выключенными – во всей красе они покажут себя завтра. Как, например, машина для изготовления хинкалей и мантов – по словам разработчиков, она способна выдавать 350 кг продукции в час.

Напомним, в этом году «Иннопром» пройдет в 15-й раз. Страной-партнером впервые станет Саудовская Аравия. Львиная доля поставок из России в эту страну – пшеница (порядка 70%). Также Россия поставляет на Аравийский полуостров сладости, мясо, рыбу. Из промтоваров – медоборудование, оптику и электрику, косметику.

Что касается поставок из Саудовской Аравии в Россию, то, в основном, это продукты нефтехимической отрасли, а также пищевая продукция – в первую очередь, финики и креветки, а также свежие фрукты и растительные масла.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Степан Фатхиев

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