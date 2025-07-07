Власти Екатеринбурга сравнят два 5-секционных трамвая

В дни проведения выставки «Иннопром» власти Екатеринбурга проведут сравнительный анализ двух новых пятисекционных трамваев – от Усть-Катавского вагоностроительного завода (тот, что начал курсировать по 18-му маршруту) и «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) «Воевода», который производится в Твери. Об этом сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Как уже писал «Новый День», длина тверского трамвая – 37,5 метра, вместимость – до 400 пассажиров, он оснащен искусственным интеллектом и помогает водителю обеспечивать безопасную перевозку пассажиров, чтобы минимизировать человеческий фактор в нештатных ситуациях на дорогах. «Воевода» стоит около 250 миллионов рублей.

В субботу, 5 июля, в Екатеринбурге протестировали новый пятисекционный трамвай вместимостью более 400 человек. Первыми пассажирами стали врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Трамвай прошел по маршруту № 18 от улицы Волгоградской в Юго-Западном микрорайоне до площади 1905 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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