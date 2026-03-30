Екатеринбург закупит 50 трамваев в лизинг за 13,2 миллиарда рублей

Администрация Екатеринбурга объявила конкурс на приобретение 50 трехсекционных трамваев в лизинг. Начальная цена финансовой аренды составляет 13,2 миллиарда рублей.

В документации к закупке указано, что трамваи будут низкопольными, максимальная вместимость – 150 пассажиров. Вагоны должны быть оснащены системой климат-контроля, светодиодным освещением и эргономичной отделкой салона.

«Особое внимание уделено комфорту пассажиров. В трамваях установят раздельные сиденья с возможностью санитарной обработки, тонированные стекла с форточками и систему радиоинформирования для слабовидящих пассажиров. Также предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочников и современные системы безопасности. Технические новации включают асинхронные тяговые двигатели, электронную систему управления и возможность автономного хода до 300 метров. Трамваи будут оснащены современными системами автоматизированной оплаты проезда, навигации и видеонаблюдения.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца или 100 тысяч километров пробега. Срок службы вагонов – не менее 30 лет. Поставка трамваев будет выполняться в 2026 году. Транспорт полностью адаптирован для эксплуатации в климатических условиях Урала и способен работать при температурах от -40 до +40 градусов Цельсия», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Окончание подачи заявок по конкурсу – 15 апреля. Напомним, в прошлом году власти Екатеринбурга тестировали несколько моделей трамваев от разных производителей. Так, обкатку в городе проходили пятисекционный трамвай от Усть-Катавского вагоностроительного завода и модель «Воевода» от «ПК «Транспортные системы». Также на выставке «Иннопром-2025» чиновники сравнивали новые трамваи от «Синары» и «Уралтрансмаша».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

