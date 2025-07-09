На улицы Екатеринбурга выйдет еще один необычный трамвай

Скоро на улицы Екатеринбурга выйдет еще один трехсекционный трамвай – его передаст городу для испытаний ГК «Синара». Сейчас трамвай стоит возле площадки «Иннопрома».

Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», трамвай вмещает до 308 человек, включая 70 мест для сидения. У модели широкие двери: четыре двустворчатые по 1340 мм и две одностворчатые по 840 мм. Для безопасности пассажиров по периметру салона и кабины установлены обзорные камеры, работает система «Говорящий город».

Напомним, сейчас власти Екатеринбурга проводят сравнительный анализ двух новых пятисекционных трамваев – от Усть-Катавского вагоностроительного завода (тот, что начал курсировать по 18-му маршруту) и «ПК Транспортные системы» (ПК ТС) «Воевода», который производится в Твери.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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