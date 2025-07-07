В аэропорту Екатеринбурга задерживаются 12 рейсов

Аэропорт Кольцово продолжает работать со сбоями в расписании. Проблемы возникли в выходные в связи с введением в аэропортах России плана «Ковер».

Больше всего изменения в расписании коснулись петербургских рейсов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, на текущий момент задержаны 12 рейсов. В том числе рейс из Кольцово в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» задержан на 14 часов, Smartavia – перенесен на 21 час (со вчерашнего дня), дополнительно один рейс отменен. Два рейса «Аэрофлота» в Москву задержаны на 2 часа. В Стамбул «Уральские авиалинии» – 4 часа, «Аэрофлот» – 6 часов. В Калининград «Победа» на 5 часов. «С пассажирами работают представители авиакомпаний, пассажирам оказываются предусмотренные федеральными авиационными правилами услуги», – комментирует пресс-служба Кольцово.

Как уже писал «Новый День», вчера только в Шереметьево в связи с атакой украинских дронов были задержаны и отменены сотни рейсов. Аналогичная ситуация наблюдалась аэропортах Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда и других.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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