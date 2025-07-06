В «Шереметьево» отменили и задержали почти 400 рейсов

За последние сутки в условиях атак украинских беспилотников в столичном аэропорту «Шереметьево» было отменено более 150 рейсов и еще порядка 240 – задержано. Об этом говорится в сообщении министерства транспорта РФ.

«В «Шереметьево» за последние сутки был задержан 241 рейс, отменено 158 рейсов. В «Пулково» – 36 и 87 рейсов соответственно. В Нижнем Новгороде – отменено 12 рейсов, сейчас аэропорт приступил к работе», – уточнили в ведомстве.

Все аэропорты постепенно входят в обычный режим работы, рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет обслуживаются согласно плану на день. Массового скопления пассажиров, по данным Минтранса, нет, – очереди сохраняются к кассам продажи билетов.

Стоит отметить, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов сохраняются в аэропортах Иваново, Тамбова и Ярославля.

Москва, Анастасия Смирнова

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