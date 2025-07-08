Орлов предложил отправлять студентов-бюджетников на отработку в госучреждениях

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в эфире программы «Акцент» на ОТВ поддержал инициативу обязательной трехлетней отработки для выпускников-бюджетников в государственных учреждениях. По его мнению, это решит проблему дефицита кадров в регионе, особенно в отдаленных районах Свердловской области. «Эта мера поможет стабилизировать ситуацию, особенно в отдаленных территориях. Я не говорю про Екатеринбург, здесь, наверное, в этом плане попроще, область у нас большая, надо про всю область тоже думать. Такая мера, на мой взгляд, абсолютно оправдана, потому что в советское время это было правило. Если ты получил образование за государственный счет, не оплачивая из собственного кармана, причем еще и получали стипендию студенты, то ты обязан отработать по направлению в то место, куда тебя направят, где твои навыки и твои способности сегодня востребованы», – рассказал Алексей Орлов.

Напомним, что ранее данная идея была озвучена министром здравоохранения Свердловской области Татьяной Савиновой и касалась она выпускников медицинских вузов. По словам чиновницы, в советское время такая практика существовала и не подвергалась сомнению. При этом если выпускник поймет, что не хочет работать по специальности, он может отказаться от распределения, но финансово компенсировать стоимость обучения.

В 2024 году свердловские депутаты также одобряли проект для медиков, ссылаясь на опыт СССР и Беларуссии. Однако у мэрии Екатеринбурга нет полномочий для реализации такой системы – решение зависит от федеральных властей. Для реализации требуются изменения в Трудовой кодекс и законы об образовании и здравоохранении.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube