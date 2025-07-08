Партнером «Иннопрома-2026» станет Индонезия

В 2026 году страной-партнером «Иннопрома» станет Индонезия. Об этом объявил первый вице-премьер России Денис Мантуров на стратегической сессии «Иннпрома-2025» в Екатеринбурге.

«Может быть, для кого-то я открою эту, если не сказать, тайную, информацию: в следующем году страной-партнером «Иннопрома» будет Индонезия», – цитирует Мантурова телеграм-канал «Екатеринбург. Главное».

Напомним, с 2015 года у каждой выставки «Иннопром» были страны-партнеры. В 2015 году им стал Китай, в 2016-м – Индия, в 2017-м – Япония, в 2018-м – Южная Корея, в 2019-м – Турция. В 2020 году выставку не проводили из-за коронавируса. В 2021-м страной-партнером стала Италия, в 2022-м – Казахстан, в 2023-м – Белоруссия, в 2024 – ОАЭ, в 2025 – Саудовская Аравия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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