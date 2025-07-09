Пожар на 4-этажном складе в Екатеринбурге полностью потушен

На улице Монтажников в Екатеринбурге на третий день окончательно потушили пожар в 4-этажном здании, где располагались складские помещения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в 8 часов утра 9 июля огнеборцы завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.

Как уже писал «Новый День», пожар начался в 19:18 в понедельник, 7 июля. Площадь возгорания составила 3500 кв.м. В 01:21 во вторник, 8 июля, огонь был локализован, в 03:32 открытое горение ликвидировано. В тушении пожара были задействованы 35 единиц техники, 115 человек личного состава.

В здании склада арендовали боксы не только юридические лица, но и обычные горожане, которые хранили там мебель, одежду, спортивный инвентарь, стройматериалы. Вероятно, большая часть этих вещей сгорела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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