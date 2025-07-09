Многодетные родители с 5-ю и более детьми получат перерасчет страхового стажа

Родители с пятью и более детьми получат право включить в страховой стаж периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет, что повысит размер их пенсии, – сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«Этот закон имеет обратную силу. То есть те граждане, у кого, например, пять, шесть и более детей в семье и у кого эти полтора года не были засчитаны в страховой стаж, они имеют право написать заявление, и пенсия им будет пересчитана с первого числа следующего месяца», – пояснила Стенякина. Эта инициатива отменяет действующее ограничение, при котором в страховой стаж засчитывается уход максимум за четырьмя детьми (суммарно до 6 лет). Новая норма позволит включать периоды по уходу за всеми детьми в многодетных семьях, где их пятеро и больше. Как подчеркнула Стенякина, комитет Госдумы по труду рассмотрит законопроект в приоритетном порядке. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Москва, Светлана Муллагалеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube