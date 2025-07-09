Средняя зарплата в Свердловской области впервые превысила 80 000 рублей

По итогам января-апреля 2025 года средняя заработная плата в Свердловской области составила 84630 рублей в месяц. Об этом сообщили в Свердловскстате.

В ведомстве уточнили, что это 117,5% к уровню аналогичного периода 2024 года. При этом в некоторых отраслях экономики сотрудники зарабатывают значительно меньше. Самая неблагополучная в этом отношении категория – работники гостиниц и заведений общепита, их средняя зарплата почти на 39 тысяч рублей меньше средней по региону. В среднем на 35,5 тысяч меньше получают администраторы, на 25 тысяч – сотрудники в сфере операций с недвижимостью. В других сферах доходы, напротив, больше средних. Около 105 тысяч рублей в месяц получают ученые, финансисты и страховщики – около 140 тысяч. Самые высокие зарплаты – у айтишников: около 150 тысяч в месяц.

Напомним, в 2024 году средняя зарплата в Свердловской области росла быстрее, чем в других регионах, но ее общий уровень все равно оставался почти на 10 тысяч ниже, чем в среднем по стране. По итогам года средняя зарплата уральца составила 78 493 рубля.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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