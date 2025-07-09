Осужденный за педофилию 86-летний тренер пытается выйти по УДО

Защита пожилого тренера Николая Ражева, который в 2023 году был осужден за сексуальные домогательства к несовершеннолетней, подала апелляцию на решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга отказать ему в условно-досрочном освобождении.

Как сообщили в пресс-службе суда, ходатайство об УДО Николая Ражева было рассмотрено 28 апреля 2025 года и отклонено. Защита подала апелляцию, которую рассмотрит областной суд 11 июля.

Как уже сообщал «Новый День», эта история началась почти 4 года назад. 18 сентября 2021 года заслуженный тренер Николай Ражев проводил занятие по теннису и сделал одной из школьниц замечание, попросив покинуть зал: она баловалась и отвлекала других детей. После девочка заявила, что Ражев приставал к ней.

2 октября 2023 года Чкаловский суд Екатеринбурга признал Николая Ражева виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима, притом что прокурор просил семь. Приговор обжаловали в Свердловском областном суде, но решение устояло.

Перед оглашением вердикта Николай Александрович выступил с последним словом: «Мне особо нечего сказать. Я ничего не делал, я ни в чем не виноват. Девочка оговорила меня. Я думал, что она обиделась за то, что я ее не допустил. А как я ее допущу – без документов, без разрешения? Что на меня обижаться-то? А пока дело рассматривалось, я уже стал задумываться, а не спланировано ли это было все?.. Потом еще говорила детям, когда они ее осуждали, что на этом деле можно заработать, и что они должны быть ей благодарны за то, что она освободила их от тренировок», – сказал он.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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