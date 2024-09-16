Защита обжалует приговор 86-летнему тренеру, осужденному за педофилию

Адвокаты 86-летнего тренера по настольному теннису Николая Ражева сообщили, что завтра в 7-м Кассационном суде общей юрисдикции в Челябинске состоится рассмотрение кассационной жалобы на приговор. В конце прошлого года Свердловский областной суд приговорил Ражева к двум годам колонии строгого режима.

Тогда же адвокат Юлия Бузуева говорила, что приговор будут обжаловать.

18 сентября 2021 года заслуженный тренер проводил занятие по теннису и сделал одной из школьниц замечание, попросив покинуть зал: она баловалась и отвлекала других детей. После девочка заявила, что Ражев приставал к ней.

Перед оглашением вердикта Николай Александрович выступил с последним словом: «Мне особо нечего сказать. Я ничего не делал, я ни в чем не виноват. Девочка оговорила меня. Я думал, что она обиделась за то, что я ее не допустил. А как я ее допущу – без документов, без разрешения? Что на меня обижаться-то? А пока дело рассматривалось, я уже стал задумываться, а не спланировано ли это было все?.. Потом еще говорила детям, когда они ее осуждали, что на этом деле можно заработать, и что они должны быть ей благодарны за то, что она освободила их от тренировок», – сказал он.

2 октября 2023 года Чкаловский суд Екатеринбурга признал Николая Ражева виновным в совершении насильственных действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима, притом что прокурор просил семь. Приговор обжаловали в Свердловском областном суде, но решение устояло.

Екатеринбург, Челябинск, Елена Сычева

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