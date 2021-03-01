В Екатеринбурге 83-летнего тренера обвинили в педофилии и закрыли в СИЗО

В Екатеринбурге выдающегося спортсмена 1937 года рождения, многократного чемпиона СССР, России по спортивному ориентированию и иным видам спорта, на 2 месяца поместили в СИЗО в рамках уголовного дела по обвинению в педофилии.

Как сообщили РИА «Новый День» представители защиты тренера, 26 февраля в отношении 83-летнего Ражева Николая Александровича, на основании показаний 10-летней девочки, ученицы школы, в которой Ражев преподает настольный теннис, возбудили уголовное дело по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней.

По данным стороны защиты, 18 февраля 2021 года девочка, которой мама запрещала заниматься настольным теннисом, потому что записала дочь в секцию плавания, пришла на тренировку к Ражеву вместе со своими одноклассниками. Однако тренер отказал девочке в участии в тренировке по причине отсутствия документов от мамы – заявления и медицинской справки о допуске к занятиям.

После того как пришедшая стала вмешиваться в процесс тренировки и мешать занятиям, Николай Ражев выгнал ее из зала на глазах у других детей. «На что девочка очень обиделась и, придя домой, сказала маме, что тренер к ней приставал. Родители девочки, не обратившись до настоящего времени ни к администрации школы, ни к самому тренеру, написали заявление в полицию», – сообщают юристы.

Ражев добросовестно приходил по вызовам сотрудников правоохранительных органов, где подробно рассказывал, как произошла конфликтная ситуация.

Однако 26 февраля следователь Чкаловского СО СУ СК РФ сообщил ему, что если последний согласится со всем, что говорит девочка, то дело будет закрыто. В противном случае, как сказал следователь, он будет вынужден «снять с него шнурки и отправить его в тюрьму до выяснения всех обстоятельств». Доверившись советам следователя и полагая, что такая интерпретация правил прекращения дел является истинной, Ражев, сообщает сторона его защиты, под диктовку следователя написал все, что от него требовалось, подтвердив тем самым версию ребенка.

Однако после получения в руки такого объяснения следователь объявил о задержании Николая Ражева. О случившемся родственники пожилого тренера узнали только после прихода в следственный отдел адвоката по назначению, который, увидев содеянное следователем, немедленно стал фиксировать допущенные в отношении Николая нарушения и обзванивать родных.

Сам Николай Александрович, со слов защитника, комментирует ситуацию следующим образом: «Когда следователь, ранее разъяснявший мне, что дело после такой бумаги будет прекращено, объявил о моем задержании, и что теперь я поеду в СИЗО, я попросил его вернуть эту бумагу обратно, чтобы я сначала все-таки позвонил сыну и уточнил, правильно ли я делаю. Но следователь отказался мне ее возвращать. И тут я понял, что следователь обвел меня вокруг пальца».

26 февраля Ражева Николая поместили в СИЗО на 2 месяца.

Добавим, когда девочка пришла на ту злополучную тренировку, в помещении постоянно находилось большое количество людей – сотрудников и учеников. Детальные обстоятельства произошедшего устанавливает и фиксирует защита Николая Ражева.

Для справки. Ражев Николай Александрович – заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, судья всесоюзной категории, тренер высшей категории; победитель всесоюзных соревнований, неоднократный чемпион России по спортивному ориентированию; чемпион России по настольному теннису среди ветеранов. Николай Александрович работает в системе физической культуры и спорта более 50 лет, с 1967 года. Более 11 лет возглавлял Свердловскую областную федерацию спортивного ориентирования, активно участвовал в развитии спортивного ориентирования, как среди молодежи, так и среди взрослого населения. Благодаря Николаю Александровичу, сборная Свердловской области – неоднократный призер и победитель республиканских и всесоюзных соревнований среди школьников и среди взрослых. Более восьми лет он возглавлял сборные команды Российского и Центрального совета ДСО «Спартак» по спортивному ориентированию. Команды под его руководством неоднократно становились призерами ЦС ДСО профсоюзов и кубков СССР – с 1986 по 1990 годы Николай Александрович Ражев приглашался для работы со сборными командами России и СССР по спортивному ориентированию. В 1990 году – на чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах в Шелефтео (Швеция), и команда под его руководством заняла четвертое место. Именно в той команде готовились и выступали будущие чемпионы и призеры мировых чемпионатов, ныне заслуженные мастера спорта: Иван Кузьмин, Виктор Корчагин, Владислав Кормщиков, мастер спорта международного класса Наталья Фрей (Зацепина). За свою тренерскую карьеру Николай Ражев подготовил достаточно много спортсменов высокого класса: более десяти мастеров спорта СССР и России и множество кандидатов в мастера спорта.

Екатеринбург, Елена Васильева

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