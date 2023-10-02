Приговор 85-летнему тренеру будет обжалован

Защита тренера Николая Ражева будет обжаловать вынесенный ему сегодня приговор. Как передает корреспондент РИА «Новый День» из Чкаловского суда, об этом заявила адвокат Юлия Бузуева из адвокатской группы Lawguard.

«Мы все два года доказывали, что мы не верблюды. Потому что доказывать, что чего-то не было, очень странно. Притом что обвиняемый вообще не должен доказывать свою невиновность. За два года мы собрали большую доказательную базу того, что ребенок лжет», – заявила представитель защиты. Она добавила, что была проведена психиатрическая экспертиза, которая доказала, что у Николая Ражева нет отклонений, которые приводят к сексуальному влечению к детям.

Интересно, что в начале судебного процесса мать девочки, обвинившей тренера в домогательствах, не была уверена, что ее дочь говорит правду. Однако потом заняла агрессивную позицию и допускала негативные высказывания в адрес свидетелей, которые выступали в защиту тренера.

Напомним, сегодня заслуженный тренер по настольному теннису, 85-летний Николай Ражев, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней, был признан виновным. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил его к двум годам в колонии строгого режима, притом что прокурор просил семь.

Как уже сообщал «Новый День», 18 сентября 2021 года заслуженный тренер проводил занятие по теннису и сделал школьнице замечание, попросив покинуть тренировку: она баловалась и отвлекала других спортсменов. После девочка заявила, что Ражев приставал к ней.

По словам адвокатов Сергея Колосовского и Юлии Бузуевой, на камерах видеонаблюдения никаких признаков совершения преступления зафиксировано не было. Следов ДНК тренера на одежде девочки также не обнаружили. Основным аргументом прокурора стали слова самой школьницы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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