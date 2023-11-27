Суд рассмотрит апелляцию на приговор 85-летнему тренеру

Завтра утром Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию защиты на приговор 85-летнему тренеру, которого в 2021 году обвинила в сексуальном домогательстве 10-летняя девочка.

Напомним, 2 октября Чкаловский суд Екатеринбурга признал заслуженного тренера по настольному теннису Николая Ражева виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Его приговорили к двум годам в колонии строгого режима, притом что прокурор просил семь.

Защита сразу заявила, что будет обжаловать приговор. «Мы все два года доказывали, что мы не верблюды. Потому что доказывать, что чего-то не было, очень странно. Притом что обвиняемый вообще не должен доказывать свою невиновность. За два года мы собрали большую доказательную базу того, что ребенок лжет», – заявила представитель защиты. Она добавила, что была проведена психиатрическая экспертиза, которая доказала, что у Николая Ражева нет отклонений, которые приводят к сексуальному влечению к детям.

Как уже сообщал «Новый День», 18 сентября 2021 года заслуженный тренер проводил занятие по теннису и сделал одной из школьниц замечание, попросив покинуть зал: она баловалась и отвлекала других детей. После девочка заявила, что Ражев приставал к ней.

По словам адвокатов Сергея Колосовского и Юлии Бузуевой, на камерах видеонаблюдения никаких признаков совершения преступления зафиксировано не было. Следов ДНК тренера на одежде девочки также не обнаружили. Основным аргументом прокурора стали слова самой школьницы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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