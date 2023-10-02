Заслуженный 85-летний тренер осужден за педофилию

Заслуженный тренер Николай Ражев, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней, признан виновным. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

Как уже сообщал «Новый День», 18 сентября 2021 года заслуженный тренер проводил занятие по теннису и сделал школьнице замечание, попросив покинуть тренировку: она баловалась и отвлекала других детей. После девочка заявила, что Ражев приставал к ней. Тренера отправили в СИЗО на 2 месяца.

Практически весь срок он провел в больничной палате – давление у пенсионера подскочило до 200. Спустя некоторое время ему изменили меру пресечения на домашний арест, а затем – на ограничение в совершении определенных действий (ему нельзя было говорить по телефону и общаться со свидетелями).

По словам адвокатов Сергея Колосовского и Юлии Бузуевой, на камерах видеонаблюдения никаких признаков совершения преступления зафиксировано не было. Следов ДНК тренера на одежде девочки не обнаружили.

Основным аргументом прокурора стали слова самой школьницы. Обвинение затребовало для Николая Ражева 7 лет колонии. После этого заседания пожилому мужчине стало плохо, его увезли в больницу.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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