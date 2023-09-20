85-летнего тренера увезли из суда на скорой: прокурор запросил для него 7 лет колонии

В Чкаловском суде Екатеринбурга сегодня начались прения по уголовному делу в отношении 85-летнего заслуженного тренера Николая Ражева, обвиняемого в педофилии.

Как рассказала «Новому Дню» сторона защиты, в своем выступлении представитель обвинения полностью проигнорировал все представленные доказательства невиновности подсудимого, в частности, показания свидетелей защиты, а также тот факт, что на одежде девочки не было никаких следов ДНК тренера. Основным аргументом прокурора стали слова самой девочки, обвинившей заслуженного спортсмена в том, что он к ней приставал. Обвинение затребовало для Николая Ражева 7 лет колонии. После выступления прокурора пожилому мужчине стало плохо, его увезли из суда на скорой в больницу. В судебных прениях объявлен перерыв, пока – до 29 сентября.

«Новый день» уже неоднократно писал об этом деле. В начале 2021 года к 83-летнему Николаю Ражеву, который много лет учил детей теннису, на урок пришла десятилетняя девочка. Школьница баловалась, отвлекала других детей, поэтому тренер сделал ей замечание и попросил уйти. После чего девочка рассказала родителям, что Ражев к ней приставал. Родители других учеников вступились за тренера, они рассказали, что их дети ничего странного в поведении пожилого мужчины не заметили. Позднее адвокаты Ражева пояснили, что день тренировки, после которой появилось уголовное дело, есть на видео. Ничего криминального на кадрах нет. Тем не менее, в феврале 2021 года пожилого мужчину на два месяца отправили в СИЗО, где он стал самым возрастным арестантом. Практически весь срок он провел в лазарете – давление у пенсионера подскочило до 200. Спустя некоторое время ему изменили меру пресечения на домашний арест, а затем – на ограничение в совершении определенных действий (ему нельзя говорить по телефону и общаться со свидетелями).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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