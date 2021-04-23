Суд отпустил из-под домашнего ареста 83-летнего тренера, обвиненного в педофилии

Сегодня днем Чкаловский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения 83-летнему тренеру Николаю Ражеву, которого ранее обвинили в педофилии. Судья Николай Тараненко признал, что пожилому спортсмену не обязательно находиться под домашним арестом. Теперь Ражеву запрещено только совершать определенные действия – звонить по телефону и общаться со свидетелями. В стенах своей квартиры тренер пробыл месяц и три недели, поэтому домой с заседания он, не видевший улицы так долго, отправился пешком, рассказал адвокат Ражева Сергей Колосовский.

Напомним, с чего началась эта история – Николай Ражев, который много лет тренирует детей, вел занятия по теннису. На урок пришла десятилетняя девочка, у которой не было медицинской справки и разрешения от родителей, школьница баловалась, отвлекала других детей, поэтому тренер при всех сделал ей замечание и попросил уйти. После чего девочка рассказала родителям, что Ражев к ней приставал.

Родители других учеников вступились за тренера, они рассказали, что их дети ничего странного в поведении тренера не заметили. Позднее адвокаты Ражева Сергей Колосовский и Юлия Бузуева пояснили, что день тренировки, после которой появилось уголовное дело, есть на видео. Ничего криминального на кадрах нет.

Тем не менее, когда поступило заявление от родителей десятилетней девочки, Ражева вызвал следователь. Он предложил ему подписать документы, сказав, что сразу же его отпустит. Пенсионер все подписал – и только потом связался с адвокатом. Чкаловский районный суд отправил пожилого мужчину на два месяца в СИЗО, где он стал самым возрастным арестантом. Практически весь срок он провел в лазарете – давление у пенсионера повысилось до 200. Спустя некоторое время ему изменили меру пресечения на домашний арест, при этом следователи ходатайствовали о том, чтобы пожилой человек оставался под стражей, поскольку, по их словам, нашли еще одну потерпевшую (по словам защиты Ражева, мама этой новой пострадавшей работает в той же воинской части, где и первая, они подруги). В СУ СК по Свердловской области что-либо комментировать отказались. Представителей семьи ребенка на рассмотрении апелляции не было.

Ранее Николай Ражев говорил, даже если он докажет свою невиновность, к работе тренером уже никогда не вернется, «поскольку не представляет, как можно тренировать детей, показывать им приемы и движения, совсем не прикасаясь к ребенку».

Екатеринбург, Елена Сычева

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