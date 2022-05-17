Дело заслуженного тренера, обвиняемого в педофилии, вернули прокурору

Уголовное дело в отношении заслуженного тренера РФ Николая Ражева, которого обвиняют в педофилии, возвратили прокурору Чкаловского района Екатеринбурга для устранения нарушений. Как сообщили «Новому Дню» в Свердловском областном суде, 17 марта такое решение вынес Чкаловский райсуд. Апелляции на него подали и представители потерпевший, и адвокат подсудимого. Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляционных жалоб, оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений.

Адвокат тренера Юлия Бузуева заявила «Новому Дню», что решение облсуда было обоснованным, так как со стороны следствия были допущены нарушения закона, нарушено право подсудимого на защиту, поэтому дело отправили на доследование. Сейчас пожилой мужчина находится дома, ему установлен запрет на совершение определенных действий.

Напомним, в начале 2021 года к 83-летнему Николаю Ражеву, который много лет учил детей теннису, на урок пришла десятилетняя девочка. Школьница баловалась, отвлекала других детей, поэтому тренер сделал ей замечание и попросил уйти. После чего девочка рассказала родителям, что Ражев к ней приставал. Родители других учеников вступились за тренера, они рассказали, что их дети ничего странного в поведении пожилого мужчины не заметили. Позднее адвокаты Ражева Сергей Колосовский и Юлия Бузуева пояснили, что день тренировки, после которой появилось уголовное дело, есть на видео. Ничего криминального на кадрах нет. Тем не менее, когда поступило заявление от родителей десятилетней девочки, Ражева вызвал следователь.

Пожилого мужчину на два месяца отправили в СИЗО, где он стал самым возрастным арестантом. Практически весь срок он провел в лазарете – давление у пенсионера подскочило до 200. Спустя некоторое время ему изменили меру пресечения на домашний арест, а спустя время – на ограничение в совершении определённых действий (ему нельзя говорить по телефону и общаться со свидетелями).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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