Родители: никто из детей не заметил ничего странного в поведении 83-летнего тренера, обвиненного в педофилии

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова встретилась в СИЗО с Николаем Ражевым, 83-летним тренером, которого 10-летняя ученица обвинила в педофилии. Он не понимает, по каким причинам ребенок и его родители обратились с заявлением в полицию. Тренер повторил: он просто не пустил ребенка на занятие без медицинской справки, а потом, когда его вызвали в следственное управление, подписал заявление, которое надиктовал ему следователь, так как за это его обещали отпустить. Пожилой мужчина поверил следователю. Николай Ражев поделился с уполномоченным: даже если он докажет свою невиновность, к работе тренером он никогда уже не вернется, «поскольку не представляет, как можно тренировать детей, показывать им приемы и движения, совсем не прикасаясь к ребенку».

По информации Мерзляковой, директор школы отметил, что на Ражева никогда никто не жаловался, дети с удовольствием посещали секцию. Более того, родители учеников, находившихся на тренировке в день, когда произошел конфликт тренера с девочкой, просили Мерзлякову обратить внимание – их дети присутствовали в зале, находились рядом с тренером и ничего необычного не заметили.

«Татьяна Мерзлякова полагает, что пожилой человек, вина которого не доказана, который никогда не привлекался ни к уголовной, ни к административной ответственности, не представляет опасности для общества и его арест явно чрезмерная мера», – сообщили в аппарате уполномоченного. На сегодняшний день Ражев – самый возрастной арестант. Как сообщили защитники тренера, в пятницу будет рассмотрена апелляция на арест.

Как сообщал «Новый День», 83-летнего тренера на 2 месяца отправили в СИЗО после заявления 10-летней девочки о том, что он ее домогался. По данным стороны защиты, 18 февраля девочка, которой мама запрещала заниматься настольным теннисом, потому что записала дочь в секцию плавания, пришла на тренировку к Ражеву вместе со своими одноклассниками. Однако тренер отказал девочке в участии в тренировке по причине отсутствия документов от мамы – заявления и медицинской справки о допуске к занятиям. Школьница начала мешать тренироваться другим ученикам, после чего тренер ее выгнал. «На что девочка очень обиделась и, придя домой, сказала маме, что тренер к ней приставал. Родители девочки, не обратившись до настоящего времени ни к администрации школы, ни к самому тренеру, написали заявление в полицию», – сообщают юристы.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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