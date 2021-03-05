Суд выпустил из СИЗО 83-летнего тренера, обвиненного в педофилии

Только что Свердловский облсуд вынес решение по мере пресечения 83-летнему тренеру Николаю Ражеву, которого обвинили в педофилии. Его отправили под домашний арест на 1 месяц 21 день – по 21 апреля включительно.

Напомним, с чего началась эта история. Ражев вел занятия по теннису, на урок пришла 10-летняя девочка. У нее не было медсправки и разрешения от родителей. Девочка баловалась, отвлекала других детей. Ражев при всех сделал ей замечание и попросил удалиться. А потом школьница рассказала родителям, что мужчина к ней приставал. Родители других учеников позже рассказали, что их дети ничего странного в поведении тренера не заметили. Ражева, после поступления заявления, вызвал следователь, предложив подписать документы, сказав, что тогда его отпустит. Пенсионер все подписал и только потом связался с адвокатом. Чкаловский районный суд отправил пожилого мужчину на два месяца в СИЗО, где он стал самым возрастным арестантом.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.03.21

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