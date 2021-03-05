Следователи заявили, что нашли еще одну девочку, которая пожаловалась на 83-летнего тренера (ВИДЕО)

Сегодня в Свердловском облсуде пересмотрели меру пресечения 83-летнему тренеру Николаю Ражеву, которого обвинили в педофилии. Выйдя из СИЗО, он будет дожидаться судебного процесса под домашним арестом.

83-летнего тренера обвиняют в педофилии

Во время сегодняшнего заседания следователь заявил, что у него есть постановление о возбуждении еще одного уголовного дела за аналогичные действия, и именно поэтому дедушка должен остаться под арестом. Детали неизвестны, в суде прозвучало только, что действия были совершены три года назад. Судья поинтересовалась, почему же семья этой девочки раньше не обратилась в правоохранительные органы. Следователь заявил, что этого он не знает, постановление написали только в среду, он не успел никого допросить, ни с кем не общался. Аргумент судья не засчитала. Об этом «Новому Дню» стало известно со слов адвокатов тренера Сергея Колосовского и Юлии Бузуевой, суд проходил в закрытом режиме. Адвокаты также отметили, что мама этой новой пострадавшей работает в той же воинской части, где и первая, они подруги. В СУ СК по Свердловской области что-либо комментировать отказались. Представителей семьи ребенка на рассмотрении апелляции не было.

Адвокаты рассказали, что день тренировки, после которой появилось уголовное дело, есть на видео. Ничего криминального на кадрах нет, ранее о том, что за тренером не было замечено никаких странных действий, заявили другие дети.

Пенсионера должны выпустить из СИЗО сегодня же, к слову, практически весь свой арест он провел в больнице – ему при поступлении померили давление, верхняя граница оказалась выше двухсот. Под домашним арестом пенсионер пробудет до 21 апреля.

Ранее Николай Ражев говорил, даже если он докажет свою невиновность, к работе тренером он никогда уже не вернется, «поскольку не представляет, как можно тренировать детей, показывать им приемы и движения, совсем не прикасаясь к ребенку».

Напомним, Ражев вел занятия по теннису, на урок пришла 10-летняя девочка. У нее не было медсправки и разрешения от родителей. Девочка баловалась, отвлекала других детей. Ражев при всех сделал ей замечание и попросил удалиться. А потом школьница рассказала родителям, что мужчина к ней приставал.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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