Виновато ЛГБТ*? Мастер спорта рассказал, почему не хватает тренеров

В Свердловской области не хватает более 400 тренеров. И дело не только в низкой зарплате, но и в частых конфликтах с родителями воспитанников, а также в боязни спортсменов оказаться обвиненными в педофилии. Об этом заявил в эфире ОТВ председатель Свердловского профсоюза работников физкультуры, спорта и туризма, МСМК по парусному спорту Юрий Крюченков.

По его словам, сейчас молодые люди, даже и не тренеры, опасаются ездить в лифтах с маленькими детьми, боясь, что это будет неверно истолковано. Тем же, кто работает с детьми, – еще сложнее: «Он (тренер) не знает, как в плавании ребенка, за какое место взять! Сейчас больше конфликтов между родителями ребятишек и тренерами, чем между детьми и тренерами. Откуда родители взяли эту фигню – насмотрелись на парижскую Олимпиаду? Насмотрелись на гей-парады*? Конечно, мамам и бабушкам надо каким-то образом анализировать свои поступки. Папы и дедушки, учитывая, что у них икс, игрек хромосомы, они как-то немножко более сдержаны, а вот мамы с бабушками – это что-то невероятное порой случается, когда комментируют занятия своего ребенка. Это, конечно, отпугивает тренеров», – рассказал Крюченков.

Кроме того, Юрий Крюченков рассказал, что средняя зарплата тренеров в бюджетной сфере сегодня – 60-70 тысяч рублей, тогда как, на его взгляд, она должна быть не ниже 90 тысяч.

Напомним, что в Свердловской области есть как минимум два прецедента, когда под суд попадали детские тренеры. Так, в 2023 году заслуженный тренер Николай Ражев, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней, признан виновным. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил его к двум годам колонии строгого режима.

А в 2018 году под суд попал и был признан виновным в домогательствах к несовершеннолетней фитнес-тренер Алексей Сушко. После выхода на свободу он в курортном городе Анапа попался на аналогичном деянии.

* ЛГБТ – экстремистская организация, запрещенная в России

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube