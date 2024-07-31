Осужденного в 2018 году тренера-педофила вновь арестовали за подобный эпизод

Фитнес-тренер из Екатеринбурга Алексей Сушко, которого в 2018 году признали виновным в совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетней, вновь попался на том же самом.

Как сообщает портал e1.ru, на этот раз инцидент произошел в Анапе. 20 июля Сушко зашел в подъезд за девочкой, снял перед ней штаны и трусы и продемонстрировал половые органы. Девочка убежала и все рассказала родителям. Тренера задержали, он сознался. Ему грозит до 12 лет колонии. Сейчас он под арестом.

Как уже сообщал «Новый День», событие, из-за которого Сушко первый попал в колонию, случилось в ноябре 2017 года. После визита в фитнес-центр и нескольких минут, проведенных на одном диване с тренером, семилетняя девочка пожаловалась родителям на мужчину: якобы тот совершил преступление в отношении нее. Сам он вину не признал. Его супруга не исключала, что дело могло быть сфабриковано на почве конкуренции.

В ноябре 2018 года Верх-Исетский районный суд признал тренера виновным по пункту «б» ч.4 ст. 132 «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней» и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

После рассмотрения апелляции на приговор Алексею Сушко смягчили наказание до 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Затем в августе 2023 года суд удовлетворил ходатайство адвоката осужденного и заменил оставшуюся часть срока более мягким видом наказания – принудительными работами на 3 месяца 17 дней. В конце 2023 года Сушко вернулся к тренерской работе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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