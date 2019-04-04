Фитнес-тренеру, обвиненному в педофилии, смягчили наказание (ФОТО, ВИДЕО)

В Свердловском областном суде сегодня рассмотрели апелляционную жалобу тренера, который обвиняется в педофилии. Инцидент произошел в одном из фитнес-центров Екатеринбурга. Подробности – в материале РИА «Новый День».

Громкое дело о педофилии

Событие – из-за которого Алексей С. уже около полутора лет сидит в СИЗО – случилось в ноябре 2017 года. После визита в фитнес-центр и нескольких минут, проведенных на одном диване с тренером, семилетняя девочка пожаловалась родителям на мужчину: якобы тот совершил преступление в отношении ее. «В это время якобы она сидела, не уходила с дивана 20 минут. И там были совершены преступные действия. Если посмотреть, то не видно никаких преступных действий. Там просто журнал есть. И следователи это используют, как будто под журналом он что-то делал», – говорит адвокат Алексея Евгений Черноусов.

Евгений Черноусов

8 ноября 2018 года Верх-Исетский районный суд признал тренера виновным по пункту «б» ч.4 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Впрочем, фитнес-тренер до сих пор находится в СИЗО, так как подал апелляционную жалобу, которую в Свердловском областном суде рассматривают уже второй день. «Я считаю, что доказательств мы собрали больше, чем требуется, что приговор незаконный и необоснованный. Он был постановлен по допросу несовершеннолетней девочки. Это единственное доказательство, которое фигурирует в суде со стороны обвинения», – дополнил адвокат Евгений Черноусов.

Ольга, супруга обвиняемого

Супруга обвиняемого Ольга не исключает, что дело могло быть сфабриковано на почве конкуренции. «Мы не отметаем версию конкуренции по той причине, что Алексей был достаточно успешным тренером. И он поднял уровень тренировок персональных ровно в два раза», – рассказала Ольга корреспонденту РИА «Новый День».

Мама потерпевшей девочки с журналистами практически не разговаривает. «В материалах дела отсутствует какой-либо гражданский иск о взыскании компенсации материального и морального вреда. Мы уверены, что приговор останется в силе», – говорит адвокат потерпевшей стороны Наталья Однороженко.

Мама потерпевшей девочки и адвокат Наталья Однороженко

Сегодня заседание растянулось на пять часов. За это время физиогномист успел оценить видеозапись, которая является одним из основных доказательств. «Специалист сделал вывод, что тренер возбуждался, тяжело дышал. Присутствие якобы девочки на него повлияло в том отношении, что он как-то заинтересовался. На самом деле есть заключение экспертизы, что у С. нет никаких наклонностей к малолетним», – рассказывает адвокат Евгений Черноусов.

По решению Свердловского областного суда фитнес-трениру Алексею С. смягчили наказание до 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Адвокат осужденного планирует обжаловать решение в Верховном суде.

Видео из зала суда появится на нашем канале в ближайшее время.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

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