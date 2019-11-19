Дело фитнес-тренера, обвиненного в педофилии, будут пересматривать в Челябинске (ВИДЕО)

Адвокат фитнес-тренера Алексея Сушко, обвиненного в педофилии, направил жалобу в 7-й кассационный суд Челябинска общей юрисдикции. Сам защитник осужденного Евгений Черноусов убежден, что его клиент невиновен. Сушко попросту оказался жертвой случайных обстоятельств. Кроме того, адвокат считает, что были допущены нарушения во время рассмотрения данного уголовного дела.

Дело тренера, обвиненного в педофилии, могут пересмотреть

«Вот Уголовно-процессуальный кодекс нарушен, потому что протокол допроса девочки был взят с существенным нарушением. Суд незаконно отклонил показания очевидцев с места происшествия под предлогом того, что они не все видели, – это предвзятость суда. Суд незаконно, нарушая принципы независимости, пригласил психолога и стал его допрашивать с обвинительным уклоном – это третье нарушение законности», – объясняет корреспонденту «Нового Дня» адвокат Евгений Черноусов.

С момента задержания Алексея Сушко прошло два года. В 2017 году, после визита в фитнес-центр и нескольких минут, проведенных на одном диване с тренером, семилетняя девочка пожаловалась родителям на мужчину: якобы тот совершил преступление в отношении нее. 8 ноября 2018 года Верх-Исетский районный суд признал Алексея виновным по пункту «б» ч.4 ст. 132 «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста», и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

4 апреля 2019 года дело пересматривалось в Свердловском областном суде. Там фитнес-тренеру смягчили наказание до 6 лет лишения свободы строгого режима.

Сейчас осужденный содержится в ИК-10. В начале ноября ему удалось повидаться со своей супругой Ольгой. «Алексей молодец! Он держится, работает в тренажерном зале ИК-10. Тренирует людей, сам тренируется, восстанавливается. В целом все нормально. Отношение к нему положительное. Все понимают, что случайность какая-то произошла», – рассказывает «Новому Дню» женщина.

Дата рассмотрения кассационной жалобы пока не назначена. Сами родные рассчитывают на оправдательный приговор для Алексея. Адвокат Черноусов пояснил, что в противном случае есть возможность покинуть колонию условно-досрочно. Но осужденному по этой статье нужно провести в местах лишения свободы две трети срока. То есть еще два года.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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