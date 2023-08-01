Осужденного за педофилию тренера досрочно выпустят из колонии

Тренер Алексей Сушко, осужденный за сексуальное преступление в отношении несовершеннолетней, сможет выйти из колонии досрочно.

Свердловский облсуд удовлетворил ходатайство адвоката осужденного и заменил оставшуюся часть срока более мягким видом наказания – принудительными работами на 3 месяца 17 дней с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства. Ранее Чкаловский районный суд адвокату в этом отказал.

Как уже сообщал «Новый День», событие, из-за которого Сушко попал в колонию, случилось в ноябре 2017 года. После визита в фитнес-центр и нескольких минут, проведенных на одном диване с тренером, семилетняя девочка пожаловалась родителям на мужчину: якобы тот совершил преступление в отношении нее. В ноябре 2018 года Верх-Исетский районный суд признал тренера виновным по пункту «б» ч.4 ст. 132 «Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней» и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

Тренер свою вину не признал. После рассмотрения апелляции на приговор Алексею Сушко смягчили наказание до 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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