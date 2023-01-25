Осужденного за педофилию фитнес-тренера отказались выпускать по УДО

Фитнес-тренеру Алексею Сушко, который в 2018 году был осужден за преступление сексуального характера, отказали в освобождении по УДО.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, сегодня на закрытом заседании была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката Сушко на постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга от 01 ноября 2022 года. Этим постановлением Алексею Сушко было отказано в удовлетворении ходатайства об УДО. «Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, Свердловский областной суд оставил постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга без изменений», – говорится в сообщении пресс-службы.

Как уже сообщал «Новый День», событие, из-за которого тренер попал в колонию, случилось в ноябре 2017 года. После визита в фитнес-центр и нескольких минут, проведенных на одном диване с тренером, семилетняя девочка пожаловалась родителям на мужчину: якобы тот совершил преступление в отношении нее. В ноябре 2018 года Верх-Исетский районный суд признал тренера виновным по пункту «б» ч.4 ст. 132 «Иные действия сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней» и назначил ему наказание в виде 8 лет колонии строгого режима. Тренер свою вину так и не признал. После рассмотрения апелляции на приговор Алексею Сушко смягчили наказание до 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Адвокат осужденного планирует обжаловать решение в Верховном суде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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